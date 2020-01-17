Чистый отток капитала из России снизился в 2,4 раза за год
Чистый отток капитала из России в 2019 г. снизился в 2,4 раза до 26,7 млрд руб. по сравнению с 2018 г., когда он составил 63 млрд руб., говорится в материалах Банка России.
По данным регулятора, определяющее влияние на показатель оказало уменьшение иностранных обязательств банков. При этом вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился. В IV квартале 2019 г. отток капитала из России составил около $5,9 млрд после чистого притока $2,1 млрд в III квартале и $13,3 млрд во II квартале, а также оттока $24 млрд в I квартале, говорится в документах.
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а из стран постсоветского пространства – $2 трлн, говорил в октябре 2019 г. министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. По его словам, это связано с макроэкономической политикой, рекомендованной Международным валютным фондом.