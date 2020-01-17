Чистый отток капитала из России снизился в 2,4 раза за год

По данным регулятора, определяющее влияние на показатель оказало уменьшение иностранных обязательств банков. При этом вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился. В IV квартале 2019 г. отток капитала из России составил около $5,9 млрд после чистого притока $2,1 млрд в III квартале и $13,3 млрд во II квартале, а также оттока $24 млрд в I квартале, говорится в документах.