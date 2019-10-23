Глазьев: около $1 трлн вывели из России за последние 30 лет
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а из стран постсоветского пространства – $2 трлн. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев на экономическом форуме «Россия – Африка», передает ТАСС.
Причиной масштабного вывода капитала из страны стала макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ), считает Глазьев. По его словам, Африка тоже понесла большие потери из-за рекомендаций МВФ.
Для улучшения экономической ситуации Глазьев посоветовал опираться на собственные ключевые сферы – недра и инфраструктуру, а также иметь стратегические планы развития и возможность финансирования собственного развития. Он предложил африканским странам совместно с Евразийским экономическим союзом рассмотреть возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры, которая бы была ориентирована на развитие реальных секторов экономики.