Путин заявил о нехватке овощей, рыбы и мяса в потребительской корзине
Президент России Владимир Путин заявил, что большую часть потребительской корзины занимают картофель, хлебобулочные изделия и жиры, но в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса. Ее структура нуждается в пересмотре, считает президент.
Под потребительской корзиной понимается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для жизни и здоровья человека. Ее состав не менялся с 2012 г. Сейчас потребительская корзина предусматривает в среднем на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий.
От состава и размера потребительской корзины зависит прожиточный минимум, исходя из которого, в свою очередь, рассчитывается минимальный размер оплаты труда.
В сентябре 2019 г. бывший премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам труда, экономического развития, финансов и Роспотребнадзору проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 г. на новую потребительскую корзину, которая будет сформирована с учетом принципов здорового питания. По его мнению, нужно перейти от минимального набора к базовому, который будет лучше и дороже.