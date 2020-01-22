Путин заявил о нехватке овощей, рыбы и мяса в потребительской корзине

В сентябре 2019 г. бывший премьер Дмитрий Медведев поручил министерствам труда, экономического развития, финансов и Роспотребнадзору проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 г. на новую потребительскую корзину, которая будет сформирована с учетом принципов здорового питания. По его мнению, нужно перейти от минимального набора к базовому, который будет лучше и дороже.