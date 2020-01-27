Голикова оценила расходы на новые детские пособия в 159 млрд рублей
Расходы бюджета на пособия для малоимущих семей на детей от 3 до 7 лет оцениваются в 159 млрд руб., передает «РИА Новости» слова вице-премьера Татьяны Голиковой. Предварительная оценка расходов 2020 г. названа вице-премьером на заседании бюро высшего совета «Единой России».
Повышение рождаемости в России стало одной из тем послания президента Владимира Путина. Президент поручил установить ежемесячные выплаты для семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет и получающих меньше прожиточного минимума в пересчете на человека. Средний размер выплаты в 2020 г. был обозначен Путиным в 5500 руб., а в 2021 г. – 11 500 руб. По словам Голиковой, на новые выплаты претендуют 2,4 млн граждан России.
В числе прочих мер соцподдержки, озвученной Путиным, – продление программы материнского капитала до 2026 г. и бесплатное горячее питание для учеников начальной школы. Решение президента привело к срочному пересмотру бюджета страны: по поручению премьер-министра Михаила Мишустина Минфин должен будет подготовить поправки в бюджет на 2020–2022 гг. до 11 февраля. Министр финансов Антон Силуанов оценивал расходы на новую соцподдержку в 400–450 млрд руб. в 2020 г.