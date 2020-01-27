Голикова оценила расходы на новые детские пособия в 159 млрд рублей

Повышение рождаемости в России стало одной из тем послания президента Владимира Путина. Президент поручил установить ежемесячные выплаты для семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет и получающих меньше прожиточного минимума в пересчете на человека. Средний размер выплаты в 2020 г. был обозначен Путиным в 5500 руб., а в 2021 г. – 11 500 руб. По словам Голиковой, на новые выплаты претендуют 2,4 млн граждан России.