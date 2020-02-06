Китай в два раза снизит пошлины на товары из США на сумму $75 млрд

Решение вступит в силу с 14 февраля. В соответствии с ним некоторые товары, облагаемые с 1 сентября 2019 г. пошлиной в размере 10%, будут облагаться по ставке 5%. А пошлины в размере 5%, также введенные 1 сентября, снизятся до 2,5%. Прочие меры в отношении импортируемых из США товаров сохраняют свою силу, подчеркивается в заявлении.