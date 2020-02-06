Годовая инфляция в России в январе замедлилась до 2,4%

В январе текущего года продукты в среднем подорожали на 0,7% (в январе 2019 г. на 1,3%), непродовольственные товары – на 0,2% (в январе прошлого года на 0,6%), услуги – на 0,2% (в январе 2019 г. на 1,1%). Овощи и фрукты в среднем подорожали на 5,7%. Существенно увеличилась стоимость свежих огурцов и помидоров – на 23,3 и 14,1% соответственно. Виноград в среднем подорожал на 11,3%, в то же время апельсины подешевели на 5,1%. При этом пшено подешевело на 3,3%, мясо кур – на 1,1%, рис – на 1%. Бензин в январе подорожал на 0,2%.