Греф допустил негативное влияние коронавируса на экономику

Глава Сбербанка Герман Греф сказал, что влияние коронавируса на экономику России и мира может быть значительным — все зависит от того, сколько будет длиться текущая эпидемиологическая ситуация. При этом Греф отметил, что на данный момент влияние «не слишком значимо».