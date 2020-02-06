Греф допустил негативное влияние коронавируса на экономику
Глава Сбербанка Герман Греф сказал, что влияние коронавируса на экономику России и мира может быть значительным — все зависит от того, сколько будет длиться текущая эпидемиологическая ситуация. При этом Греф отметил, что на данный момент влияние «не слишком значимо».
Распространение вируса в Китае так или иначе будет воздействовать на экономику по всему миру, заметил Греф. По его словам, Китай, «к сожалению», активно задействован в производстве «либо конечных продуктов, либо компонентов для всего мира» (цитата по «Интерфаксу»).
Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухане в декабре 2019 г. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 28 018 случаях заболевания в стране. От болезни, вызванной коронавирусом, скончалось 565 жителей материкового Китая, а также двое жителей Гонконга и Филиппин. В России официально отмечено два случая заболевания.