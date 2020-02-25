Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей
В общей сумме инвестиций в проекты ГЧП 1,2 трлн рублей составили внебюджетные инвестиции, 0,5 трлн — вложения государства. По статистике министерства, инвестиционные обязательства по заключенным концессионным соглашениям составили около 1,6% от объема ВВП за 2019 г. По материалам министерства, в год в России заключается около 500 новых концессионных соглашений с инвестициями до 300 млрд рублей. Самыми крупными из них являются проекты ГЧП в транспортной сфере.
Как отмечает заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин, в Великобритании объем инвестиций в проекты ГЧП составляет не менее 6,6% ВВП, в Канаде — 8,1%. По словам Расстригина, механизмы ГЧП для привлечения инвестиций используют почти во всех российских регионах. Но только десять из них подписали 100 и более концессионных соглашений с учетом муниципальных концессий. «Количество соглашений с размером инвестиций более 10 млрд руб. составляет всего 32 штуки», — сообщил собеседник РБК.
В середине февраля при обсуждении законопроекта о защите инвестиций заместитель министра финансов Андрей Иванов признал, что никому достоверно неизвестно, сколько концессионных соглашений подписано и оценивал риски по ним в 3 трлн руб. В аналитическом обзоре Национального центра ГЧП говорилось о 3422 проектах разного вида партнерства и бизнеса на сумму в 2,2 трлн руб. (входят концессии, ГЧП, госконтракты жизненного цикла, инвестиционные соглашения и аренда с инвестиционными обязательствами). По запросу Минфина Центр ГЧП предоставил оценку, что по действующим ГЧП и концессиям частные обязательства составляют примерно 1,5 трлн руб.