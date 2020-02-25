Минэкономразвития: вложения в концессии составляют 1,7 трлн рублей

Как отмечает заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин, в Великобритании объем инвестиций в проекты ГЧП составляет не менее 6,6% ВВП, в Канаде — 8,1%. По словам Расстригина, механизмы ГЧП для привлечения инвестиций используют почти во всех российских регионах. Но только десять из них подписали 100 и более концессионных соглашений с учетом муниципальных концессий. «Количество соглашений с размером инвестиций более 10 млрд руб. составляет всего 32 штуки», — сообщил собеседник РБК.