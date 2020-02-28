ЦБ оценил риски снижения роста ВВП из-за коронавируса
Центробанк оценил влияние распространения коронавируса на рост ВВП в 2020 г. По его оценкам, есть «значимый риск», что рост российской экономики может не достичь прогнозных 1,5-2%, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.
В Банке России отметили, что значимым риском в ближайшие месяцы может быть ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики, вызванного «распространением коронавируса и другими факторами».
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что весной ведомство пересмотрит прогноз и параметры бюджета на 2020 г. с учетом последствий от распространения коронавируса, пишет ТАСС.
18 февраля Минэкономразвития начало подготовку плана по нейтрализации влияния коронавируса на экономику страны. В начале февраля возможное влияние коронавируса на рост экономики оценивал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, на темпах роста ситуация отразится незначительно. Аналогичные прогнозы давали председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф. Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем в 1 млрд руб. в день.