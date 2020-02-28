ЦБ оценил риски снижения роста ВВП из-за коронавируса

18 февраля Минэкономразвития начало подготовку плана по нейтрализации влияния коронавируса на экономику страны. В начале февраля возможное влияние коронавируса на рост экономики оценивал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, на темпах роста ситуация отразится незначительно. Аналогичные прогнозы давали председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф. Силуанов оценил потери России от снижения товарооборота с Китаем в 1 млрд руб. в день.