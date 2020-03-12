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ЕЦБ увеличит программу покупки активов на 120 млрд евро

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять процентные ставки по итогам заседания 12 марта. Ставка рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%. Однако центробанк объявил о других мерах поддержки экономики еврозоны на фоне распространения коронавируса. В частности, он предоставит банкам дешевые кредиты – по ставке -0,75%. 

ЕЦБ временно увеличит размер программы скупки активов, которую он возобновил в ноябре 2019 г., приобретая облигации на 20 млрд евро в месяц. До конца года центробанк закупит дополнительно активы на 120 млрд евро, причем значительную часть составят корпоративные облигации. Как утверждает ЕЦБ, это позволит поддерживать благоприятные финансовые условия для реальной экономики в условиях неопределенности. Программа будет действовать «столько времени, сколько потребуется», и завершится незадолго до начала повышения процентных ставок, повторил ЕЦБ.

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