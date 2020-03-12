ЕЦБ увеличит программу покупки активов на 120 млрд евро

ЕЦБ временно увеличит размер программы скупки активов, которую он возобновил в ноябре 2019 г., приобретая облигации на 20 млрд евро в месяц. До конца года центробанк закупит дополнительно активы на 120 млрд евро, причем значительную часть составят корпоративные облигации. Как утверждает ЕЦБ, это позволит поддерживать благоприятные финансовые условия для реальной экономики в условиях неопределенности. Программа будет действовать «столько времени, сколько потребуется», и завершится незадолго до начала повышения процентных ставок, повторил ЕЦБ.