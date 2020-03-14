Силуанов сравнил влияние коронавируса и цен на нефть на экономику России

При этом, по оценке Силуанова, дефицит бюджета России в 2020 г. при текущих котировках нефти составит 0,9% ВВП, выпадающие доходы бюджета составят 2 трлн руб. Инфляция будет около целевого уровня в 4%, добавил министр. Ранее правительство прогнозировало профицит бюджета на уровне 0,8% ВВП, а часть нефтегазовых доходов должна была быть направлена на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако при текущих ценах на нефть он пополняться не будет.