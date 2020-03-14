Силуанов сравнил влияние коронавируса и цен на нефть на экономику России
Распространение коронавируса гораздо сильнее влияет на экономику России, чем падение цен на нефть, потому что касается целого ряда отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. «Правительство России сейчас рассматривает, готовит комплекс предложений по тому, чтобы нивелировать действие этого негативного фактора», ‒ приводит его слова агентство «Прайм». От негативных последствий, вызванных снижением цен на нефть, российский бюджет защищен, заверил министр.
При этом, по оценке Силуанова, дефицит бюджета России в 2020 г. при текущих котировках нефти составит 0,9% ВВП, выпадающие доходы бюджета составят 2 трлн руб. Инфляция будет около целевого уровня в 4%, добавил министр. Ранее правительство прогнозировало профицит бюджета на уровне 0,8% ВВП, а часть нефтегазовых доходов должна была быть направлена на пополнение фонда национального благосостояния (ФНБ). Однако при текущих ценах на нефть он пополняться не будет.
В текущем году Минфин рассчитывает потратить из ФНБ 600 млрд руб., продолжил Силуанов. «Профинансируем в полном объеме наши расходные обязательства и ту сделку, которая у нас предусмотрена, по выкупу у Банка России актива ‒ акций Сбербанка», ‒ сказал он.
Позже пресс-служба Минфина уточнила, что средства из ФНБ в размере 600 млрд руб. будут направлены на покрытие дефицита бюджета при сохранении текущих цен на нефть. Даже с учетом этого и покупки акций Сбербанка в резервах ФНБ останется более 7% ВВП на конец года, подчеркнуло ведомство.
Меры по предотвращению распространения коронавируса, если потребуется, будут финансироваться из резервного фонда правительства, отметил Силуанов. Сейчас министры готовят предложения о поддержке тех отраслей, которые могут пострадать из-за вспышки инфекции, заключил министр.