Германия выделит 50 млрд евро на помощь малому бизнесу и самозанятым
Немецкое правительство собирается создать фонд размером 50 млрд евро, чтобы помочь малому бизнесу и самозанятым справиться с экономическими последствиями коронавируса. Об этом сообщили газета Der Spiegel и немецкое агентство DPA. Министерство финансов Германии отказалось от комментариев.
По информации Der Spiegel, 10 млрд евро будут предоставлены в виде прямых грантов, а оставшиеся средства – в виде займов. Эти меры должны помочь примерно 5 млн самозанятых людей и фрилансеров в Германии, чей доход сократился в результате вспышки вируса.
Ранее немецкое правительство пообещало выдавать местным компаниям кредиты через государственный банк развития KfW. Изначально в бюджет на это было заложено 460 млрд евро, но министр финансов Олаф Шольц заявил, что сумма будет неограниченной.