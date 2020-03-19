Германия выделит 50 млрд евро на помощь малому бизнесу и самозанятым

По информации Der Spiegel, 10 млрд евро будут предоставлены в виде прямых грантов, а оставшиеся средства – в виде займов. Эти меры должны помочь примерно 5 млн самозанятых людей и фрилансеров в Германии, чей доход сократился в результате вспышки вируса.