Экономисты заявили о начале рецессии в США, еврозоне и Японии

Две недели назад IIF уже понижал свой прогноз роста мировой экономики в этом году с 2,6% до 1,6%, преимущественно из-за шока, связанного со вспышкой коронавируса нового типа в Китае и последовавших мер по борьбе с его распространением, отмечается в документе. «С тех пор произошла полноценная внезапная остановка на глобальных рынках капитала, спровоцированная нарастающим шоком от COVID-19, падением цен на нефть и растущим стрессом на кредитных рынках», – пояснил главный экономист IIF Робин Брукс.