Мишустин выделил более 22 млрд рублей на аппараты ИВЛ и медицинские приборы
Премьер Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда 7,5 млрд руб. на закупку аппаратов искуственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации, соответсвующие документы опубликованы на сайте правительства. Из бюджета также выделены 10 млрд руб. на закупку средств лечения, диагностики и индивидуальной защиты и 5 млрд руб. – на установки обеззараживания и бесконтактные термометры.
Ассигнования выделяются как на закупку медицинских средств и техники, так и на их доставку в медицинские учреждения. Закупки будут проводиться без конкурса: единственным поставщиком аппаратов ИВЛ назначен «Концерн радиоэлектронные технологии», а бесконтактных термометров – «Швабе». Всего в 2020 г. в регионы России должно поступить не менее 5700 аппаратов ИВЛ, постановил премьер.
Средства выделяются для борьбы с коронавирусной инфекцией. К настоящему времени в России отмечено 438 заболевших. Число заболевших за сутки в третий раз за 5 дней преодолевает рекорд: с 22 по 23 марта врачи отметили 71 новый случай заражения.