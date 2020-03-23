Мишустин выделил более 22 млрд рублей на аппараты ИВЛ и медицинские приборы

Ассигнования выделяются как на закупку медицинских средств и техники, так и на их доставку в медицинские учреждения. Закупки будут проводиться без конкурса: единственным поставщиком аппаратов ИВЛ назначен «Концерн радиоэлектронные технологии», а бесконтактных термометров – «Швабе». Всего в 2020 г. в регионы России должно поступить не менее 5700 аппаратов ИВЛ, постановил премьер.