В России за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, общее число заболевших увеличилось до 438 человек, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьера Михаила Мишустина. Это рекордный для России суточный прирост заболевших.
22 марта был зарегистрирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в шести регионах, отмечал оперативный штаб. Общее число заболевших тогда превысило 360 человек.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, на 23 марта было выявлено более 292 000 заболевших коронавирусом в 184 странах. Скончалось более 12 700 человек.