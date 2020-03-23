ЦБ повысил официальный курс доллара до 80 рублей
Центробанк установил официальный курс доллара на 24 марта 80,88 руб., евро – 86,70 руб. Падение рубля к доллару в сравнении с официальным курсом на 21 марта составило 2,84 руб., рубля к евро – 2,55 руб.
Во время открытия торгов на Мосбирже 23 марта пары рубль-доллар и рубль-евро потеряли более рубля по отношению к курсу закрытия 20 марта. На 14.10 мск биржевой курс доллара составлял 80,71 руб., евро – 86,29 руб.
Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже к 14.22 мск составляет $25,45/барр., падение превысило 6%. Ранее в понедельник Центробанк раскрыл, что 19 марта продал иностранную валюту на 13,7 млрд руб., это рекордный объем валютных интервенций с момента обвала рубля 10 марта.