ВТО предупреждает о возможном сокращении мировой торговли на треть
Мировая торговля может сократиться в 2020 г. на 13%, а в критическом сценарии – на 32%. Экономическую активность подорвал коронавирус, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).
Темпы падения превзойдут показатели кризисных 2008–2009 гг., считают авторы доклада. Скорость восстановления мировой торговли в 2021 г. будет зависеть от того, как долго продлится пандемия и насколько эффективными будут антикризисные меры стран.
Неизбежное сокращение торговли и производства будет болезненным для домохозяйств и бизнеса, признает генеральный директор ВТО Роберто Азеведо: властям нужно уже начинать планировать период после завершения пандемии.
К тому же в 2019 г. торговля и так замедлилась из-за торговых войн и снижения темпов глобального экономического роста. Оборот товаров снизился в натуральном выражении на 0,1% (на 3% до $18,9 трлн в денежном выражении). Но торговля услугами росла на 2% год к году до $6 трлн, хотя темпы роста значительно снизились – c 9% в 2018 г.