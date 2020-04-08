ВТО предупреждает о возможном сокращении мировой торговли на треть

К тому же в 2019 г. торговля и так замедлилась из-за торговых войн и снижения темпов глобального экономического роста. Оборот товаров снизился в натуральном выражении на 0,1% (на 3% до $18,9 трлн в денежном выражении). Но торговля услугами росла на 2% год к году до $6 трлн, хотя темпы роста значительно снизились – c 9% в 2018 г.