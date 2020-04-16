Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», — ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Анализ прошлых кризисов показал, что рынок труда в России «не такой гибкий», и периоды кризиса проходят «с гораздо меньшим высвобождением работников», чем в других странах, добавил Решетников. При этом он отметил, что власти все равно опасаются роста безработицы. Не допустить его, по словам главы Минэкономразвития, призваны анонсированные 15 марта меры господдержки — в частности, прямые прямые гранты малому бизнесу.
Распространение коронавируса привело к кризису, который в перспективе может быть сравним с Великой депрессией 1930-х гг., отмечал Международный валютный фонд (МВФ) в своем экономическом прогнозе 14 апреля. По оценкам МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5%.