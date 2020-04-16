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Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

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Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», — ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).

Анализ прошлых кризисов показал, что рынок труда в России «не такой гибкий», и периоды кризиса проходят «с гораздо меньшим высвобождением работников», чем в других странах, добавил Решетников. При этом он отметил, что власти все равно опасаются роста безработицы. Не допустить его, по словам главы Минэкономразвития, призваны анонсированные 15 марта меры господдержки — в частности, прямые прямые гранты малому бизнесу.

Распространение коронавируса привело к кризису, который в перспективе может быть сравним с Великой депрессией 1930-х гг., отмечал Международный валютный фонд (МВФ) в своем экономическом прогнозе 14 апреля. По оценкам МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных