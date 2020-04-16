Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года

Анализ прошлых кризисов показал, что рынок труда в России «не такой гибкий», и периоды кризиса проходят «с гораздо меньшим высвобождением работников», чем в других странах, добавил Решетников. При этом он отметил, что власти все равно опасаются роста безработицы. Не допустить его, по словам главы Минэкономразвития, призваны анонсированные 15 марта меры господдержки — в частности, прямые прямые гранты малому бизнесу.