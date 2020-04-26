Росстат впервые за год зафиксировал снижение реальных доходов россиян

В I квартале текущего года реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Последний раз реальные доходы россиян падали год назад — на 1,6% в I квартале 2019 г. Следующие три квартала прошлого года реальные доходы демонстрировали рост — на 1%, 2,9% и 1,8% соответственно.