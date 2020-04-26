Росстат впервые за год зафиксировал снижение реальных доходов россиян
В I квартале текущего года реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Последний раз реальные доходы россиян падали год назад — на 1,6% в I квартале 2019 г. Следующие три квартала прошлого года реальные доходы демонстрировали рост — на 1%, 2,9% и 1,8% соответственно.
В целом за 2019 г. реальные располагаемые доходы выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 г. и снижения в 2014-2017 гг.
В номинальном выражении среднедушевой доход населения в I квартале 2020 г. вырос на 3,3% по сравнению с I кварталом 2019-го — до 31 246 руб.
Ранее эксперты ВЭБ.РФ спрогнозировали, что российская экономика во II квартале может упасть на 18% из-за режима самоизоляции и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян ‒ на 17,5%. Аналитики ожидают, что это будет низшая точка спада, после которой начнется восстановление.