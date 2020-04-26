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Росстат впервые за год зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Ведомости

В I квартале текущего года реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Последний раз реальные доходы россиян падали год назад — на 1,6% в I квартале 2019 г. Следующие три квартала прошлого года реальные доходы демонстрировали рост — на 1%, 2,9% и 1,8% соответственно.

В целом за 2019 г. реальные располагаемые доходы выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 г. и снижения в 2014-2017 гг.

В номинальном выражении среднедушевой доход населения в I квартале 2020 г. вырос на 3,3% по сравнению с I кварталом 2019-го — до 31 246 руб.

Ранее эксперты ВЭБ.РФ спрогнозировали, что российская экономика во II квартале может упасть на 18% из-за режима самоизоляции и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян ‒ на 17,5%. Аналитики ожидают, что это будет низшая точка спада, после которой начнется восстановление.

Ранее по теме: 16% россиян уже столкнулись с серьезным падением доходов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных