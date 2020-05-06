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Еврокомиссия прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию в истории Европы

Ведомости

Евросоюз в 2020 г. погрузится в беспрецедентную экономическую рецессию из-за мер по борьбе с пандемией коронавируса, говорится в весеннем прогнозе Еврокомиссии. Совокупный ВВП стран Евросоюза сократится на 7,4%, стран еврозоны – на 7,75%

Самое серьезное падение ВВП ожидается в Греции – минус 9,7%, Италии – 9,5% и Испании – 9,4%. Безработица из-за пандемии на территории Евросоюза в этом году вырастет с 6,7% до 9%, а в 2021 г. опустится до 8%. При этом, согласно прогнозу, в 2021 г. экономика Евросоюза может вырасти примерно на 6%. Согласно прогнозу, совокупный дефицит бюджета стран Евросоюза и зоны евро вырастет до 8,5% ВВП с прошлогодних 0,6%.

В марте 31 из 41 экономиста, опрошенного Reuters, заявили о начале глобальной рецессии из-за снижения деловой активности. Их прогнозы динамики ВВП варьировались от -2 до +2,7% в 2020 г., медиана равна +1,6%. МВФ считает глобальной рецессией рост менее чем на 2,5%.

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По прогнозу российского ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин допускал, что даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5% или почти на 8%, как было в 2009 г. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных