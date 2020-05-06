Еврокомиссия прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию в истории Европы

По прогнозу российского ЦБ, спад в российской экономике в 2020 г. составит 4–6%. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин допускал, что даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5% или почти на 8%, как было в 2009 г. Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» говорил, что Минфин в этом году взял сценарий сокращения ВВП на 5%. По словам министра, дефицит бюджета будет около 4% ВВП.