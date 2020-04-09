Еврозона готовится принять многомиллиардный пакет мер для выхода из кризиса

Однако между странами остаются разногласия даже после длившейся 16 часов видеоконференции Еврогруппы, которая закончилась в ночь на среду. По словам министра финансов Германии Олафа Шольца, стороны были близки к соглашению. Поэтому он выразил надежду, что они смогут договориться о пакете мер на 500 млрд евро, когда снова соберутся 9 апреля в 18.00 мск.