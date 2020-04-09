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Еврозона готовится принять многомиллиардный пакет мер для выхода из кризиса

Крупнейшие экономики региона уже переживают глубокую рецессию
Алексей Невельский
Еврозоне могут потребоваться совместные фискальные меры на 1,5 трлн евро для поддержки экономики, считает ЕЦБ /Евгений Разумный / Ведомости

Еврогруппа (совет министров стран еврозоны) пытается договориться о совместных мерах поддержки экономики. Уже принятые странами и институтами ЕС программы вкупе с обсуждающимися могут обеспечить европейской экономике совокупную фискальную поддержку в размере 3,2 трлн евро, которая станет крупнейшей в мире, отмечает Reuters.

Однако между странами остаются разногласия даже после длившейся 16 часов видеоконференции Еврогруппы, которая закончилась в ночь на среду. По словам министра финансов Германии Олафа Шольца, стороны были близки к соглашению. Поэтому он выразил надежду, что они смогут договориться о пакете мер на 500 млрд евро, когда снова соберутся 9 апреля в 18.00 мск.

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