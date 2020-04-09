Еврозона готовится принять многомиллиардный пакет мер для выхода из кризиса

Еврозона готовится принять многомиллиардный пакет мер для выхода из кризисаКрупнейшие экономики региона уже переживают глубокую рецессию
Еврогруппа (совет министров стран еврозоны) пытается договориться о совместных мерах поддержки экономики. Уже принятые странами и институтами ЕС программы вкупе с обсуждающимися могут обеспечить европейской экономике совокупную фискальную поддержку в размере 3,2 трлн евро, которая станет крупнейшей в мире, отмечает Reuters.
Однако между странами остаются разногласия даже после длившейся 16 часов видеоконференции Еврогруппы, которая закончилась в ночь на среду. По словам министра финансов Германии Олафа Шольца, стороны были близки к соглашению. Поэтому он выразил надежду, что они смогут договориться о пакете мер на 500 млрд евро, когда снова соберутся 9 апреля в 18.00 мск.
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