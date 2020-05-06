Экономисты ВЭБ.РФ оценили масштаб сокращения российской экономики в марте

Российская экономика в марте 2020 г. впервые за почти 2,5 года не выросла, а сократилась на 0,4% (по сравнению с мартом 2019 г.) после роста на 2,9% в феврале, говорится в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Таким образом, эксперты госкорпорации разошлись в оценках с Минэкономразвития, которое ранее констатировало лишь резкое замедление годового роста ВВП в марте до 0,9% с 2,8% в феврале.