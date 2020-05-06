Экономисты ВЭБ.РФ оценили масштаб сокращения российской экономики в марте
Российская экономика в марте 2020 г. впервые за почти 2,5 года не выросла, а сократилась на 0,4% (по сравнению с мартом 2019 г.) после роста на 2,9% в феврале, говорится в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Таким образом, эксперты госкорпорации разошлись в оценках с Минэкономразвития, которое ранее констатировало лишь резкое замедление годового роста ВВП в марте до 0,9% с 2,8% в феврале.
Разошлись экономисты и в оценке роста ВВП за I квартал 2020 г.: институт ВЭБ.РФ прогнозирует рост на 1,4%, а министерство – на 1,8%.
В России в I квартале 2020 г. карантинные меры затронули только последние два дня марта, не успев сильно повлиять на ВВП страны, пишет руководитель направления «Макроэкономика» института ВЭБ.РФ Олег Засов. По его мнению, негативное влияние ограничений на внутренний спрос в полной мере проявится только во II квартале. Последствия для экономики будут зависеть от продолжительности карантинных мер, а также от того, какие возможности для восстановления деятельности останутся у пострадавших компаний и насколько быстро восстановится спрос населения, пояснил Засов.
В марте по сравнению с февралем, по данным экономистов ВЭБ.РФ, производство в обрабатывающих секторах сократилось на 1,6%, в добыче полезных ископаемых – на 0,8%, в строительстве – на 1%, в транспорте – на 8%. При этом некоторые отрасли продолжили расти. Например, розничная торговля прибавила 4,2%, оптовая – 2%, сельское хозяйство – 1%. Положительное влияние на динамику ВВП в марте также оказывал рост чистых налогов, говорится в докладе института.
Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает седьмое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, число зараженных в России превысило 165 900 человек, из них более 1500 умерли. Всего в мире вирус выявлен у более 3,6 млн человек, из них более 257 000 скончались. Режим самоизоляции в российских регионах действует с конца марта. Ранее президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем, позже нерабочие дни в стране были продлены до 11 мая. 6 мая правительство должно представить Путину план постепенного снятия ограничений.