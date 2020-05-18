Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила
«При всех сценариях нашего прогноза мы ожидаем возвращения цены нефти к $40 за баррель, это вопрос времени. В этом смысле у России, конечно, есть шанс пройти ситуацию без изменения бюджетного правила», — сказал Сухов. По его словам, смягчение бюджетного правила на фоне эпидемии может дасть эффект только при снятии всех ограничений на ведение бизнеса. Аналогичная ситуация, по оценке собеседника РБК, складывается и с господдержкой экономики — возникает эффект «горлышка». Он сравнил, нынешнее состояние со стаканом, который уменьшился, и вода из него может вылиться. «Все говорит о том, что возможностей потратить деньги стало меньше. С позиции государства важна, на самом деле, рачительность», — сказал бывший зампред Центробанка.
По словам Сухова, Россия «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения». Денежная помощь «оказывает позитивное влияние на ВВП». «Но сейчас поднять этот ВВП неоткуда, можно только больше импортировать товаров, так как у нас спад из-за ограничений в производстве», — отметил собеседник. Он добавил, что в период выхода из режима изоляции и ограничений «нужно будет смотреть, насколько эффективна с макроэкономической точки зрения такая форма поддержки».
По действующему бюджетному правилу нефтегазовые доходы сверх цены отсечения ($42,4 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цена на нефть опускается ниже цены отсечения, то недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета компенсируются за счет средств ФНБ через продажу иностранной валюты на открытом рынке. В результат падения мирового спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса средняя цена российской нефти марки Urals в апреле упала почти в четыре раза год к году, до $18,22. После заключения новой сделки ОПЕК+ нефть марки Urals выросла до $30 за баррель, то есть сравнялась с ценой на эталонную нефть Brent.