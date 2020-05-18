Сухов: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила

«При всех сценариях нашего прогноза мы ожидаем возвращения цены нефти к $40 за баррель, это вопрос времени. В этом смысле у России, конечно, есть шанс пройти ситуацию без изменения бюджетного правила», — сказал Сухов. По его словам, смягчение бюджетного правила на фоне эпидемии может дасть эффект только при снятии всех ограничений на ведение бизнеса. Аналогичная ситуация, по оценке собеседника РБК, складывается и с господдержкой экономики — возникает эффект «горлышка». Он сравнил, нынешнее состояние со стаканом, который уменьшился, и вода из него может вылиться. «Все говорит о том, что возможностей потратить деньги стало меньше. С позиции государства важна, на самом деле, рачительность», — сказал бывший зампред Центробанка.