Шохин: лимит в 400 млрд рублей на кредиты на оборотные средства исчерпан

По его словам, проблема сохранения оборотных средств – это проблема сохранения всех цепочек поставок и недопущение цепочек неплатежей. «Может так сложиться, что 50%-ная госгарантия не даст возможность в полном объеме пополнить оборотные средства, потому что остальные 50% не у всех еще найдутся», – сказал он.