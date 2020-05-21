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Шохин: лимит в 400 млрд рублей на кредиты на оборотные средства исчерпан

Ведомости

Президент РСПП Александр Шохин считает, что лимит правительства в 400 млрд руб. на кредиты на оборотные средства для системообразующих предприятий исчерпан. «Для промышленных предприятий наиболее важным является предоставление госгарантий на оборотку (оборотные средства. – "Ведомости"), – сказал он на онлайн-форуме «Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы».

Кредиты на поддержание оборотных средств и сохранение занятости могут получать системообразующие компании. Ставка по кредиту должна субсидироваться на размер ставки ЦБ, а половина кредита обеспечивается госгарантиями. Кредиты выдаются сроком на один год, говорится на сайте правительства с актуальными мерами поддержки экономики.

«Условно говоря, не все еще добежали, а лимит уже исчерпан», – сказал он. Шохин не исключил, что возникнет проблема увеличения соответствующих лимитов.

По его словам, проблема сохранения оборотных средств – это проблема сохранения всех цепочек поставок и недопущение цепочек неплатежей. «Может так сложиться, что 50%-ная госгарантия не даст возможность в полном объеме пополнить оборотные средства, потому что остальные 50% не у всех еще найдутся», – сказал он.

В середине апреля президент Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в условиях кризиса, вызванного мерами по борьбе с коронавирусом. Одной из мер поддержки было предоставление кредитов на оборотные средства для системообразующих предприятий. До этого правительство одобрило новые критерии отнесения компаний к системообразующим. На 21 мая в перечень системообразующих было внесено 1150 предприятий, указано на сайте Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных