Деловая активность в еврозоне начала восстанавливаться
Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику еврозоны в мае немного уменьшилось на фоне смягчения карантина. Рассчитываемый IHS Markit композитный индекс деловой активности PMI вырос до 30,5 пункта по сравнению с рекордно низкими 13,6 пункта в апреле. Результат превзошел ожидания опрошенных Reuters аналитиков, медиана прогноза которых была равна 25 пунктам. Однако это по-прежнему намного ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от снижения.
Снятие некоторых ограничений существенно помогло сектору услуг, который особенно сильно пострадал от введения режима изоляции. Для него значение индекса PMI в мае выросло до 28,7 пункта с 12 в апреле. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос не так резко – с 33,4 до 39,5 пункта. Но его значение тоже оказалось лучше прогнозируемого.
По оценкам IHS Markit, во II квартале спад экономики может составить около 10% по сравнению с I кварталом 2020 г. Но данные опроса менеджеров по закупкам, на основе которого рассчитываются индексы, «по крайней мере, вселяют надежду, что пик снижения [деловой активности], вероятно, был пройден в апреле», заявил главный бизнес-экономист IHS Markit Крис Уильямсон.