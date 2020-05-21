Деловая активность в еврозоне начала восстанавливаться

Снятие некоторых ограничений существенно помогло сектору услуг, который особенно сильно пострадал от введения режима изоляции. Для него значение индекса PMI в мае выросло до 28,7 пункта с 12 в апреле. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос не так резко – с 33,4 до 39,5 пункта. Но его значение тоже оказалось лучше прогнозируемого.