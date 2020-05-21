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Деловая активность в еврозоне начала восстанавливаться

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Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику еврозоны в мае немного уменьшилось на фоне смягчения карантина. Рассчитываемый IHS Markit композитный индекс деловой активности PMI вырос до 30,5 пункта по сравнению с рекордно низкими 13,6 пункта в апреле. Результат превзошел ожидания опрошенных Reuters аналитиков, медиана прогноза которых была равна 25 пунктам. Однако это по-прежнему намного ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от снижения.

Снятие некоторых ограничений существенно помогло сектору услуг, который особенно сильно пострадал от введения режима изоляции. Для него значение индекса PMI в мае выросло до 28,7 пункта с 12 в апреле. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос не так резко – с 33,4 до 39,5 пункта. Но его значение тоже оказалось лучше прогнозируемого.

По оценкам IHS Markit, во II квартале спад экономики может составить около 10% по сравнению с I кварталом 2020 г. Но данные опроса менеджеров по закупкам, на основе которого рассчитываются индексы, «по крайней мере, вселяют надежду, что пик снижения [деловой активности], вероятно, был пройден в апреле», заявил главный бизнес-экономист IHS Markit Крис Уильямсон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных