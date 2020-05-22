Цены производителей промышленных товаров снизились в апреле на 7,2%

Самое большое снижение показали цены производителей в сырьевом секторе – на 24% к марту и на 29,6% с начала года. Причина — снижение цен на добычу нефти и газа на 36,5% к марту 2020 г. и на 43,9% с начала года. Но одновременно за апрель выросли цены на уголь (в среднем по всем маркам и сортам) на 2,2% и на добычу металлических руд – на 8,9%, поясняет Росстат.