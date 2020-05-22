Цены производителей промышленных товаров снизились в апреле на 7,2%
Индекс цен производителей промышленных товаров снизился на 7,2% в апреле по сравнению с мартом 2020 г. С начала года снижение уже 8%, сообщил Росстат. Дефляция цен производителей продолжается с осени 2019 г.
Самое большое снижение показали цены производителей в сырьевом секторе – на 24% к марту и на 29,6% с начала года. Причина — снижение цен на добычу нефти и газа на 36,5% к марту 2020 г. и на 43,9% с начала года. Но одновременно за апрель выросли цены на уголь (в среднем по всем маркам и сортам) на 2,2% и на добычу металлических руд – на 8,9%, поясняет Росстат.
В обрабатывающих производствах цены стали ниже на 2,7% по сравнению с мартом. Цены снижались почти на все, за исключением металлургии (+3%).
Автомобильный бензин подешевел у производителей на 22%. Его производство в апреле составило 2,538 млн т., что на 29,2% меньше чем в марте 2020 г. Сжиженные пропан и бутан потеряли в цене 19,7%, судовое топливо — сразу 61%.
В то же время цены производителей на лекарства выросли на 0,4% (выпущено на 22,7% больше, чем в марте — на 42,8 млрд руб.). Дорожали и товары личной гигиены: медицинская вата на 12,4%. Ее производство в апреле составило 234,3 т., что на 10,3% больше, чем в марте. Цены производителей на гречку выросли на 13,7%, на сахар — на 7,8%, на муку — на 7,1%.