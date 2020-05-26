Программы льготного автокредитования станут доступны для медиков

В апреле автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим падением розничных продаж за месяц. Продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), упали почти на 73% до 38 922 машин. В марте 2020 г. они выросли на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%. За январь – март 2020 г. рынок упал на 19,1%.