Программы льготного автокредитования станут доступны для медиков
Правительство решило распространить программу льготного автокредитования на медицинских работников, а также на семьи с несовершеннолетними детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Также на льготу смогут рассчитывать те, кто продал свой автомобиль старше шести лет автодилеру в счет уплаты части первоначального взноса на электромобили.
Всего на программу потратят 7 млрд руб. из ₽25 млрд, выделенных из резервного фонда на поддержку отечественного автопрома. С учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования в 2020 г. составит ₽12 млрд. Среди программ, например, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ранее Минпромторг также предлагал увеличить с 1 до 1,5 млн руб. максимальную цену авто, на которое можно получить льготный кредит.
В апреле автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим падением розничных продаж за месяц. Продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), упали почти на 73% до 38 922 машин. В марте 2020 г. они выросли на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%. За январь – март 2020 г. рынок упал на 19,1%.
23 мая премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома, пять из которых пойдут на покупку машин скорой помощи.