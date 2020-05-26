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Программы льготного автокредитования станут доступны для медиков

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Правительство решило распространить программу льготного автокредитования на медицинских работников, а также на семьи с несовершеннолетними детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Также на льготу смогут рассчитывать те, кто продал свой автомобиль старше шести лет автодилеру в счет уплаты части первоначального взноса на электромобили.

Всего на программу потратят 7 млрд руб. из ₽25 млрд, выделенных из резервного фонда на поддержку отечественного автопрома. С учетом дополнительных средств финансирование программ льготного автокредитования в 2020 г. составит ₽12 млрд. Среди программ, например, «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ранее Минпромторг также предлагал увеличить с 1 до 1,5 млн руб. максимальную цену авто, на которое можно получить льготный кредит.

В апреле автомобильная промышленность столкнулась с крупнейшим падением розничных продаж за месяц. Продажи, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), упали почти на 73% до 38 922 машин. В марте 2020 г. они выросли на 4% год к году после падения в феврале на 2,2%. За январь – март 2020 г. рынок упал на 19,1%.

Ранее по теме: Российские автодилеры пережили «черный апрель»

23 мая премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома, пять из которых пойдут на покупку машин скорой помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных