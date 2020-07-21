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Сбербанк опроверг возможное списание госкредита в 150 млрд рублей

Ведомости

Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит в размере 150 млрд руб, его списание не рассматривается, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В 2008 г. Сбербанк получил от ЦБ 10-летние субординированные кредиты на 500 млрд руб. В мае 2010 г. банк вернул 200 млрд руб., но в кризисный 2014 г. снова взял их в капитал. После Сбербанк пролонгировал полученный кредит на 50 лет с дальнейшим правом на продление и учел в капитале второго уровня. В этом году ЦБ, будучи основным акционером Сбербанка, передал 50% акций банка государству за 2,1 трлн руб. Вместе с ними государству перешли и права требования по части субординированных кредитов госбанка в общей сложности на 150 млрд руб.

В банке пояснили, что согласно требованиям Базельских стандартов для учета субординированного кредита в капитале договор должен включать возможность списания кредита при наступлении кризисных событий, вероятность которых крайне низка. Учитывая постоянный контроль за достаточностью капитала на уровне Наблюдательного совета банка, списание субординированных инструментов «является не более чем гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля», говорится в сообщении.

Ранее по теме: Reuters: Сбербанку могут списать выданный Центробанком кредит на 150 млрд рублей

О том, что Сбербанку могут списать выданный ЦБ кредит на 150 млрд руб. писал Reuters со ссылкой на три источника. По данным агентства, так власти хотят поддержать банк в период пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных