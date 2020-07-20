Reuters: Сбербанку могут списать выданный Центробанком кредит на 150 млрд рублей

Reuters: Сбербанку могут списать выданный Центробанком кредит на 150 млрд рублейТак власти собираются поддержать банк в период пандемии, сообщило агентство
Минфин и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 г., будет включен в его основной капитал и станет списываемым, рассказали Reuters три источника, близкие к переговорам.
«Действительно... права требований в объеме 150 млрд руб. по субординированному кредиту, предоставленному Банком России ПАО "Сбербанк", переданы в казну Российской Федерации», ‒ подтвердил «Ведомостям» представитель банка. Минфин имеет право в 2020 г. изменить условия указанного кредита для включения его в источники основного капитала Сбербанка, отметил он. Возможность списания является одним из необходимых требований для включения субординированного кредита в источники основного капитала, добавил представитель банка.
В Минфине отказались от комментариев, ЦБ не комментирует действующие банки.
Сбербанк получил от ЦБ 10-летние субординированные кредиты на 500 млрд руб. в 2008 г. В мае 2010 г. банк вернул 200 млрд руб., но в кризисный 2014 г. снова взял их в капитал. После Сбербанк пролонгировал полученный кредит на 50 лет с дальнейшим правом на продление и учел в капитале второго уровня. В этом году ЦБ, будучи основным акционером Сбербанка, передал 50% акций банка государству за 2,1 трлн руб. Вместе с ними государству перешли и права требования по части субординированных кредитов госбанка в общей сложности на 150 млрд руб.
В отчетности Сбербанка говорится, что субординированный кредит учтен в его дополнительном капитале. По информации источников агентства, условия этого кредита разрешили изменить из-за волатильности, вызванной пандемией коронавируса.
«Одно из предложений Сбербанка сводилось к тому, чтобы часть субординированного долга сделали вечной и оставили возможность его списания, что противоречило бюджетному кодексу. Средства казны невозможно инвестировать в инструменты, подлежащие списанию», – рассказал один из источников Reuters. Второй источник агентства, близкий к наблюдательному совету банка, сообщил, что санкции делают невозможной конвертацию долга в акции, к тому же это может вызвать протест со стороны миноритариев. По его словам, увеличение основного капитала Сбербанка в условиях повышенного резервирования станет «важным подспорьем».