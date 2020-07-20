Reuters: Сбербанку могут списать выданный Центробанком кредит на 150 млрд рублей

Сбербанк получил от ЦБ 10-летние субординированные кредиты на 500 млрд руб. в 2008 г. В мае 2010 г. банк вернул 200 млрд руб., но в кризисный 2014 г. снова взял их в капитал. После Сбербанк пролонгировал полученный кредит на 50 лет с дальнейшим правом на продление и учел в капитале второго уровня. В этом году ЦБ, будучи основным акционером Сбербанка, передал 50% акций банка государству за 2,1 трлн руб. Вместе с ними государству перешли и права требования по части субординированных кредитов госбанка в общей сложности на 150 млрд руб.