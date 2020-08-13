РБК: Госдолг на фоне кризиса превысил резервы российского правительства

Ранее Росстат сообщал, что ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%. В апреле ЦБ в своем первом прогнозе после начала пандемии коронавируса заложил возможное падение ВВП в пределах от 4 до 6%. Российский регулятор сохранил годовой прогноз после снижения ключевой ставки 19 июня. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что по итогам II квартала 2020 г. спад может быть свыше ранее ожидаемых 8%, но не более 10%.