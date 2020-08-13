РБК: Госдолг на фоне кризиса превысил резервы российского правительства
К 1 апреля, в начале «коронавирусного кризиса», депозиты федеральных органов управления составили рекордные 17 трлн руб. Преимущественно это были валютные резервы Минфина. Федеральный госдолг при этом составлял 14,5 трлн руб. Объем активов превышал долги почти на 2,5 трлн руб. К 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись на отметке 14,3—14,4 трлн руб. Долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн руб., а ликвидные резервы — 13,22 трлн руб. Следовательно, активы правительства не покрывают сумму долга.
По данным издания, эта ситуация не угрожает стабильности бюджета, но является «символическим последствием текущего кризиса». Среди факторов: пандемия коронавируса, падения цен на нефть и сделка по покупке правительством Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. Притом, что изначально сделка оценивалась более чем в 2,5 трлн руб.
Ранее Росстат сообщал, что ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%. В апреле ЦБ в своем первом прогнозе после начала пандемии коронавируса заложил возможное падение ВВП в пределах от 4 до 6%. Российский регулятор сохранил годовой прогноз после снижения ключевой ставки 19 июня. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что по итогам II квартала 2020 г. спад может быть свыше ранее ожидаемых 8%, но не более 10%.