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РБК: Госдолг на фоне кризиса превысил резервы российского правительства

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Долг федерального правительства на фоне кризиса превысил его ликвидные активы, сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Минфина и ЦБ. Положительная разница между этими показателями, как отмечает издание, наблюдалась с лета 2019 г.

К 1 апреля, в начале «коронавирусного кризиса», депозиты федеральных органов управления составили рекордные 17 трлн руб. Преимущественно это были валютные резервы Минфина. Федеральный госдолг при этом составлял 14,5 трлн руб. Объем активов превышал долги почти на 2,5 трлн руб. К 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись на отметке 14,3—14,4 трлн руб. Долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 трлн руб., а ликвидные резервы — 13,22 трлн руб. Следовательно, активы правительства не покрывают сумму долга.

По данным издания, эта ситуация не угрожает стабильности бюджета, но является «символическим последствием текущего кризиса». Среди факторов: пандемия коронавируса, падения цен на нефть и сделка по покупке правительством Сбербанка у ЦБ за 2,1 трлн руб. Притом, что изначально сделка оценивалась более чем в 2,5 трлн руб. 

Ранее по теме: Российский ВВП упал меньше прогнозов

Ранее Росстат сообщал, что ВВП России в натуральном выражении снизился во II квартале 2020 г. на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%. В апреле ЦБ в своем первом прогнозе после начала пандемии коронавируса заложил возможное падение ВВП в пределах от 4 до 6%. Российский регулятор сохранил годовой прогноз после снижения ключевой ставки 19 июня. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что по итогам II квартала 2020 г. спад может быть свыше ранее ожидаемых 8%, но не более 10%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных