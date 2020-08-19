В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом

18 августа начался прием заявок на участие в эксперименте. Исследование посвящено влиянию безусловного базового дохода на людей, отметили исследователи. «Мы хотим выяснить, как безусловный базовый доход меняет людей и общество. Мы хотим знать, что это делает с поведением и отношениями и может ли основной доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество», ‒ пояснил создатель ассоциации Mein Grundeinkommen Майкл Бом-Мейер.