В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом
Немецкий Институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen запустили исследование, в ходе которого 120 участников будут получать по 1200 евро в месяц в течение трех лет. При этом добровольцы могут зарабатывать деньги дополнительно, если захотят, говорится на сайте, посвященном исследованию.
18 августа начался прием заявок на участие в эксперименте. Исследование посвящено влиянию безусловного базового дохода на людей, отметили исследователи. «Мы хотим выяснить, как безусловный базовый доход меняет людей и общество. Мы хотим знать, что это делает с поведением и отношениями и может ли основной доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество», ‒ пояснил создатель ассоциации Mein Grundeinkommen Майкл Бом-Мейер.
На сайте говорится, что размер выплаты ‒ 1200 евро в месяц ‒ определялся, исходя из порога бедности, при котором финансовые возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничены. Бом-Мейер добавил, что для большинства людей безусловный базовый доход означает не увеличение количества денег, а повышение безопасности. «Мы хотим выяснить, делает ли базовый доход людей и общество более устойчивыми к кризисам», ‒ отметил создатель ассоциации.
Ранее подобный эксперимент провел Университет Хельсинки в Финляндии в 2017‒2018 гг. Пособие в размере 560 евро в месяц получали 2000 безработных добровольцев в возрасте от 25 до 58 лет.