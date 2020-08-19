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В Германии начали эксперимент с безусловным базовым доходом

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Немецкий Институт экономических исследований и ассоциация Mein Grundeinkommen запустили исследование, в ходе которого 120 участников будут получать по 1200 евро в месяц в течение трех лет. При этом добровольцы могут зарабатывать деньги дополнительно, если захотят, говорится на сайте, посвященном исследованию.

18 августа начался прием заявок на участие в эксперименте. Исследование посвящено влиянию безусловного базового дохода на людей, отметили исследователи. «Мы хотим выяснить, как безусловный базовый доход меняет людей и общество. Мы хотим знать, что это делает с поведением и отношениями и может ли основной доход помочь справиться с текущими вызовами, с которыми сталкивается наше общество», ‒ пояснил создатель ассоциации Mein Grundeinkommen Майкл Бом-Мейер.

На сайте говорится, что размер выплаты ‒ 1200 евро в месяц ‒ определялся, исходя из порога бедности, при котором финансовые возможности человека для существования и участия в жизни общества ограничены. Бом-Мейер добавил, что для большинства людей безусловный базовый доход означает не увеличение количества денег, а повышение безопасности. «Мы хотим выяснить, делает ли базовый доход людей и общество более устойчивыми к кризисам», ‒ отметил создатель ассоциации.

Ранее подобный эксперимент провел Университет Хельсинки в Финляндии в 2017‒2018 гг. Пособие в размере 560 евро в месяц получали 2000 безработных добровольцев в возрасте от 25 до 58 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных