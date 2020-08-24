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Власти Москвы рассказали об эксперименте с пониженными тарифами в метро

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Стоимость проезда на двух линиях московского метро будет снижена вдвое для поездок в определенное время утром, пилотный проект будет запущен в сентябре, сообщил в интервью «РИА Новости» заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Пилотный проект по введению дифференцированных тарифов мы планируем запустить в сентябре на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях … Решили, что скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — сказал Ликсутов. 

Он добавил, что Таганско-Краснопресненская линия — одна из наиболее загруженных, а Некрасовская на южном участке дублирует ее. «Кто-то может из-за скидки отказаться от поездок по Некрасовской в пользу Таганско-Краснопресненской, тем самым мы можем не получить нужный эффект, поэтому пилот пройдет на двух линиях», — объяснил заммэра.

Проект рассчитан на восемь месяцев — до апреля 2021 года. Его основная цель — снижение пассажиропотока в часы пик. В результате загрузка поездов может уменьшиться на 7%. Около половины опрошенных москвичей готовы изменить время своих поездок, отметил он.

«Механика будет простой — никаких специальных билетов покупать не придется. По билету "Кошелек" карты "Тройка" при входе, например, сразу спишется не 40 рублей, а 20 рублей. По абонементным билетам "Тройки" будем начислять бонусные рубли на "Кошелек" раз в неделю. По банковской карте прорабатывается снижение стоимости в выбранные часы до 22 рублей», — рассказал Ликсутов. 

По результатам пилотного проекта такая практика может быть расширена на другие линии московского метро. Введение зональных тарифов по аналогии с крупными европейскими столицами не планируется, добавил Ликсутов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных