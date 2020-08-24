Власти Москвы рассказали об эксперименте с пониженными тарифами в метро

«Пилотный проект по введению дифференцированных тарифов мы планируем запустить в сентябре на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях … Решили, что скидка на проезд будет до 50%, то есть 20 рублей для тех, кто поедет на метро в определенное время – с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15», — сказал Ликсутов.