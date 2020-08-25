Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС
В торговле России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 г. снизились расчеты в рублях, следует из доклада Евразийского банка развития.
Так, по экспорту России доля рубля снизилась с 73,6% до 72,9%, а по импорту – с 83,9% до 81%. Доля доллара снизилась с 17,4 до 17,2%, но выросла по импорту с 13,1 до 15,1%. Доля евро не изменилась – 7,8 %.
В докладе указано, что Россия в ЕАЭС торгует в долларах при экспорте нефти и газа, что «осложняет применение других валют и ставит естественное ограничение на использование денежных единиц стран союза». Доля евро осталась на уровне 7,8% по экспорту и выросла с 2,7% до 2,9% по импорту.
Банк России оценивает долю российского рубля в торговле ЕАЭС ниже. В частности, в импорте, по расчетам регулятора, в 2019 г. она упала с 77,2% до 75,3%. Падение по экспорту показывали также доли доллара (с 20,5 до 20,1%) и евро (с 7,9 до 7,8%), а рост – расчеты в нацвалютах остальных стран ЕАЭС (с 1,4 до 2,3% по экспорту и с 2,2 до 3,1% по импорту).
Руководитель Центра интеграционных исследований ЕАБР Андрей Петросьян объяснил РБК, что разница в статистике связана с использованием разных данных. ЕАБР делает расчеты по статистике Евразийской экономической комиссии, а данные ЦБ России формируются по международным стандартам составления платежного баланса.