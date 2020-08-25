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Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

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В торговле России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2019 г. снизились расчеты в рублях, следует из доклада Евразийского банка развития.

Так, по экспорту России доля рубля снизилась с 73,6% до 72,9%, а по импорту – с 83,9% до 81%. Доля доллара снизилась с 17,4 до 17,2%, но выросла по импорту с 13,1 до 15,1%. Доля евро не изменилась – 7,8 %.

В докладе указано, что Россия в ЕАЭС торгует в долларах при экспорте нефти и газа, что «осложняет применение других валют и ставит естественное ограничение на использование денежных единиц стран союза». Доля евро осталась на уровне 7,8% по экспорту и выросла с 2,7% до 2,9% по импорту.

Банк России оценивает долю российского рубля в торговле ЕАЭС ниже. В частности, в импорте, по расчетам регулятора, в 2019 г. она упала с 77,2% до 75,3%. Падение по экспорту показывали также доли доллара (с 20,5 до 20,1%) и евро (с 7,9 до 7,8%), а рост – расчеты в нацвалютах остальных стран ЕАЭС (с 1,4 до 2,3% по экспорту и с 2,2 до 3,1% по импорту).

Руководитель Центра интеграционных исследований ЕАБР Андрей Петросьян объяснил РБК, что разница в статистике связана с использованием разных данных. ЕАБР делает расчеты по статистике Евразийской экономической комиссии, а данные ЦБ России формируются по международным стандартам составления платежного баланса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных