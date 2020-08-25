Россия снизила торговлю в рублях в ЕАЭС

Банк России оценивает долю российского рубля в торговле ЕАЭС ниже. В частности, в импорте, по расчетам регулятора, в 2019 г. она упала с 77,2% до 75,3%. Падение по экспорту показывали также доли доллара (с 20,5 до 20,1%) и евро (с 7,9 до 7,8%), а рост – расчеты в нацвалютах остальных стран ЕАЭС (с 1,4 до 2,3% по экспорту и с 2,2 до 3,1% по импорту).