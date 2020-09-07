Москва вошла в топ городов с самой эффективной экономической политикой

Кроме того, в Москве был зафиксирован один из самых высоких темпов восстановления потребительского спроса. Российская столица уступает только Шанхаю, при этом значительно опережает остальные мегаполисы, некоторые из которых прошли пик эпидемии на один или два месяца раньше. В целом восстановление экономики наиболее быстро происходит в Москве, Стамбуле, Шанхае и Сеуле, а медленнее всего – в Монреале, Сингапуре и западноевропейских столицах, сильно пострадавших от пандемии и закрытия границ.