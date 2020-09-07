Москва вошла в топ городов с самой эффективной экономической политикой
Москва вошла в топ-3 городов мира, чья экономическая политика оказалась наиболее эффективной и взвешенной в период пандемии коронавируса, говорится в исследовании Высшей школы экономики «Мировые города: эффективность мер экономической политики в период коронакризиса», в ходе которого эксперты проанализировали, как справлялись с пандемией, карантином и их последствиями власти 15 крупнейших мегаполисов мира.
В рейтинге Москва (63,8 балла) уступила Сеулу (75,3 балла) и Шанхаю (67,9 балла). Санкт-Петербург (54,9) оказался на седьмом месте. Худшие результаты показали Лондон (38,6 балла), Берлин (37,9 балла) и Монреаль (27,3 балла).
При анализе эксперты учитывали ситуацию на рынке труда в мегаполисах, то, как идет процесс восстановления экономической активности после снятия ограничительных мер, и степень готовности цифровой инфраструктуры города к новым реалиям. Все это оценивалось на основе официальной статистики, включая динамику розничных продаж, показатели уровня безработицы и изменения мобильности граждан.
«Достаточно высокие показатели Москвы связаны со сбалансированной политикой поддержки экономики городскими властями, а также с диверсифицированной и устойчивой структурой экономики», – пояснил директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.
По данным исследователей, в Москве удалось сохранить минимальный среди городов мира с населением более 10 млн человек уровень безработицы: во II квартале 2020 г. он составил 2%. Среди городов со стабильной ситуацией на рынке труда оказались также Сингапур, Стокгольм и Сеул.
Кроме того, в Москве был зафиксирован один из самых высоких темпов восстановления потребительского спроса. Российская столица уступает только Шанхаю, при этом значительно опережает остальные мегаполисы, некоторые из которых прошли пик эпидемии на один или два месяца раньше. В целом восстановление экономики наиболее быстро происходит в Москве, Стамбуле, Шанхае и Сеуле, а медленнее всего – в Монреале, Сингапуре и западноевропейских столицах, сильно пострадавших от пандемии и закрытия границ.
По доступности онлайн-услуг и развитости цифровой инфраструктуры в топе оказались Сингапур, Сеул и Пекин. Лидерами за пределами азиатско-тихоокеанского региона стали Стокгольм, Москва и Париж.
Салихов отметил, что меры антикризисной поддержки в большинстве городов мира финансировались на национальном уровне, но в ряде мегаполисов, включая Москву, реализовывались собственные программы для помощи населению и бизнесу. «В абсолютном выражении пакет помощи экономики, принятый в Москве на городском уровне, сравним с объемом антикризисного финансирования в Мадриде, Берлине и Токио», – сказал Салихов.