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Чистый отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,7 раза

Ведомости

Чистый отток капитала в январе-августе 2020 г. вырос в 1,7 раза по сравнению с данными за тот же период прошлого года — с $20 млрд до $34,8 млрд, говорится в материалах Центрального банка России. 

Как отмечает регулятор, решающим фактором в увеличении оттока стало интенсивное снижение обязательств банков перед нерезидентами. 

Ранее сегодня Центробанк сообщил о том, что в августе иностранные инвесторы (нерезиденты) вернулись к продажам российских ценных бумаг после покупок в июле. Иностранцы продали акций на Мосбирже в августе на общую сумму 34,2 млрд руб. после покупок на 1,6 млрд руб. в июле текущего года.  

«В августе на вторичном биржевом рынке акций наблюдались незначительный рост волатильности (относительно июля 2020 года) и возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций (было продано акций на сумму 34,2 миллиарда рублей), НФО также осуществили продажи в размере 1,5 миллиарда рублей. Нетто-покупки акций осуществили СЗКО (30,1 миллиарда рублей) и прочие банки (5,7 миллиарда рублей)», — говорится в ежемесячном «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных