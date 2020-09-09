Чистый отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,7 раза

Ранее сегодня Центробанк сообщил о том, что в августе иностранные инвесторы (нерезиденты) вернулись к продажам российских ценных бумаг после покупок в июле. Иностранцы продали акций на Мосбирже в августе на общую сумму 34,2 млрд руб. после покупок на 1,6 млрд руб. в июле текущего года.