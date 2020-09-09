Чистый отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,7 раза
Чистый отток капитала в январе-августе 2020 г. вырос в 1,7 раза по сравнению с данными за тот же период прошлого года — с $20 млрд до $34,8 млрд, говорится в материалах Центрального банка России.
Как отмечает регулятор, решающим фактором в увеличении оттока стало интенсивное снижение обязательств банков перед нерезидентами.
Ранее сегодня Центробанк сообщил о том, что в августе иностранные инвесторы (нерезиденты) вернулись к продажам российских ценных бумаг после покупок в июле. Иностранцы продали акций на Мосбирже в августе на общую сумму 34,2 млрд руб. после покупок на 1,6 млрд руб. в июле текущего года.
«В августе на вторичном биржевом рынке акций наблюдались незначительный рост волатильности (относительно июля 2020 года) и возобновление продаж со стороны нерезидентов и дочерних иностранных организаций (было продано акций на сумму 34,2 миллиарда рублей), НФО также осуществили продажи в размере 1,5 миллиарда рублей. Нетто-покупки акций осуществили СЗКО (30,1 миллиарда рублей) и прочие банки (5,7 миллиарда рублей)», — говорится в ежемесячном «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.