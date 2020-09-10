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Deutsche Bank спрогнозировал наступление «эры беспорядка»

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Мир находится на пороге новой эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком и ослаблением глобализации, говорится в исследовании Deutsche Bank. Согласно прогнозу банка, 2020 г. станет началом нового «структурного суперцикла», который будет формировать все: от экономики и цен на активы до политики и образа жизни людей.

По мнению экспертов Deutsche Bank, «эра беспорядка» не вызвана, но ускоряется коронавирусом. Она угрожает нынешним высоким глобальным оценкам активов и заставит правительства и корпорации взять на себя еще больше долгов. Напряженность отношений США и Китая будет характеризовать «эру беспорядка», считают эксперты, потому что Китай продолжает восстанавливать свою историческую роль глобального экономического центра.

«Столкновение культур и интересов, таким образом, манит, особенно по мере того, как Китай становится все ближе к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой в мире», — отмечается в докладе. Эра беспорядка, особенно следующее десятилетие, может стать решающим для Европы. Эксперты отметили, что другими важными темами в эру беспорядка будут вопрос об инфляции или дефляции, усугубление неравенства, расширение разрыва между поколениями, нарастание споров вокруг экологии и климата, вопрос о технологической революции.

В докладе Deutsche Bank период 1980-2020 гг. описан как эпоха с лучшим комбинированным ростом цен на активы с очень высокой доходностью акций и облигаций по всем направлениям. По мнению экспертов банка, такие тенденции вряд ли сохранятся в эру беспорядка, особенно в реальном выражении. Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие годы «простая экстраполяция прошлых тенденций может стать самой большой ошибкой, которую вы совершите».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных