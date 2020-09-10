Deutsche Bank спрогнозировал наступление «эры беспорядка»
Мир находится на пороге новой эры, которая первоначально будет характеризоваться беспорядком и ослаблением глобализации, говорится в исследовании Deutsche Bank. Согласно прогнозу банка, 2020 г. станет началом нового «структурного суперцикла», который будет формировать все: от экономики и цен на активы до политики и образа жизни людей.
По мнению экспертов Deutsche Bank, «эра беспорядка» не вызвана, но ускоряется коронавирусом. Она угрожает нынешним высоким глобальным оценкам активов и заставит правительства и корпорации взять на себя еще больше долгов. Напряженность отношений США и Китая будет характеризовать «эру беспорядка», считают эксперты, потому что Китай продолжает восстанавливать свою историческую роль глобального экономического центра.
«Столкновение культур и интересов, таким образом, манит, особенно по мере того, как Китай становится все ближе к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой в мире», — отмечается в докладе. Эра беспорядка, особенно следующее десятилетие, может стать решающим для Европы. Эксперты отметили, что другими важными темами в эру беспорядка будут вопрос об инфляции или дефляции, усугубление неравенства, расширение разрыва между поколениями, нарастание споров вокруг экологии и климата, вопрос о технологической революции.
В докладе Deutsche Bank период 1980-2020 гг. описан как эпоха с лучшим комбинированным ростом цен на активы с очень высокой доходностью акций и облигаций по всем направлениям. По мнению экспертов банка, такие тенденции вряд ли сохранятся в эру беспорядка, особенно в реальном выражении. Эксперты пришли к выводу, что в ближайшие годы «простая экстраполяция прошлых тенденций может стать самой большой ошибкой, которую вы совершите».