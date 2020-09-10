Deutsche Bank спрогнозировал наступление «эры беспорядка»

«Столкновение культур и интересов, таким образом, манит, особенно по мере того, как Китай становится все ближе к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой в мире», — отмечается в докладе. Эра беспорядка, особенно следующее десятилетие, может стать решающим для Европы. Эксперты отметили, что другими важными темами в эру беспорядка будут вопрос об инфляции или дефляции, усугубление неравенства, расширение разрыва между поколениями, нарастание споров вокруг экологии и климата, вопрос о технологической революции.