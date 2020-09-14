Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

В 36 регионах России расходы на коммуналку в 2019 г. уменьшились. Больше всего снизились расходы на ЖКУ в Ненецком АО — на 4,4 п.п., на Камчатке — на 2,2 п.п. и в Иркутской области — на 1,4 п.п. В 6 регионах траты на ЖКУ остались на прежнем уровне. По данным аналитиков, в целом в России доля расходов на коммуналку в 2019 году осталась на уровне 2018 года и составила 9,6%. В среднем в 2019 году россияне тратили на оплату коммуналки около 4,8 тыс. руб., говорится в исследовании.