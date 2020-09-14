Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах
Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) россиян в 2019 г. выросла по сравнению с 2018 г. в 43 регионах, говорится в исследовании «РИА Новости». По данным агентства, наибольший рост расходов на ЖКУ зафиксирован в Севастополе — на 1,9 п.п., в Татарстане — 1,6 п.п. и в Чечне — на 1,5 п.п.
В 36 регионах России расходы на коммуналку в 2019 г. уменьшились. Больше всего снизились расходы на ЖКУ в Ненецком АО — на 4,4 п.п., на Камчатке — на 2,2 п.п. и в Иркутской области — на 1,4 п.п. В 6 регионах траты на ЖКУ остались на прежнем уровне. По данным аналитиков, в целом в России доля расходов на коммуналку в 2019 году осталась на уровне 2018 года и составила 9,6%. В среднем в 2019 году россияне тратили на оплату коммуналки около 4,8 тыс. руб., говорится в исследовании.
Наименьшая доля трат на ЖКУ зарегистрирована в Ингушетии — 4,9%. В Дагестане, Москве, Туве, Республике Алтай, Хакассии и Иркутской области также зарегистрирована небольшая доля расходов на коммуналку — не больше 7,5% совокупных расходов. Среди лидеров по доле расходов населения на коммунальные услуги: Коми — 13,7%, на Чукотке — 13,6% и в Магаданской области — 12,9%. Траты на ЖКУ жителей 47 российских регионов составляют больше 10% общей суммы расходов, отметили аналитики.