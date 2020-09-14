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ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Ведомости

Организация стран ‒ экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз спроса на нефть в 2020 г. на 9,5 млн баррелей в сутки к прошлогоднему уровню ‒ до 90,2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском отчете о рынке нефти ОПЕК. 

Отмечается, что прогноз снизился из-за более медленного восстановления спроса в Азии, в особенности в Индии. 

В ОПЕК прогнозируют, что в 2021 г. спрос на нефть может увеличиться на 6,6 млн баррелей в сутки до 96,7 млн баррелей в сутки ‒ аналитики учли неопределенность восстановления спроса в Азиатском регионе, в том числе из-за распространения COVID-19. 

Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что на восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года. По его словам, в Минэнерго ожидают, что 90‒95% докризисного уровня спроса на нефть восстановится достаточно быстро, однако дальше восстановление замедлится.

В ведомстве рассчитывают на возобновление авиаперевозок и восстановление туристического потока, что составит 1‒3 млн баррелей в сутки спроса на нефть. Произойти это может при условии роста мировой экономики и потребления в странах Азии и Латинской Америки, добавил он.

Ранее по теме: В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных