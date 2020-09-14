ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

В ОПЕК прогнозируют, что в 2021 г. спрос на нефть может увеличиться на 6,6 млн баррелей в сутки до 96,7 млн баррелей в сутки ‒ аналитики учли неопределенность восстановления спроса в Азиатском регионе, в том числе из-за распространения COVID-19.