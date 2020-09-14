ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть в 2020 году
Организация стран ‒ экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз спроса на нефть в 2020 г. на 9,5 млн баррелей в сутки к прошлогоднему уровню ‒ до 90,2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сентябрьском отчете о рынке нефти ОПЕК.
Отмечается, что прогноз снизился из-за более медленного восстановления спроса в Азии, в особенности в Индии.
В ОПЕК прогнозируют, что в 2021 г. спрос на нефть может увеличиться на 6,6 млн баррелей в сутки до 96,7 млн баррелей в сутки ‒ аналитики учли неопределенность восстановления спроса в Азиатском регионе, в том числе из-за распространения COVID-19.
Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что на восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года. По его словам, в Минэнерго ожидают, что 90‒95% докризисного уровня спроса на нефть восстановится достаточно быстро, однако дальше восстановление замедлится.
В ведомстве рассчитывают на возобновление авиаперевозок и восстановление туристического потока, что составит 1‒3 млн баррелей в сутки спроса на нефть. Произойти это может при условии роста мировой экономики и потребления в странах Азии и Латинской Америки, добавил он.