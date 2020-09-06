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В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть

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На восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин в интервью «Российской газете». По его словам, в Минэнерго ожидали, что 90‒95% докризисного уровня спроса на нефть восстановится достаточно быстро, однако дальше восстановление замедлится.

В ведомстве рассчитывают на возобновление авиаперевозок и восстановление туристического потока, что составит 1‒3 млн баррелей в сутки спроса на нефть. Произойти это может при условии роста мировой экономики и потребления в странах Азии и Латинской Америки, добавил он.

Как считает Сорокин, в любом случае сократится объем бизнес-путешествий, переговоров и командировок, а также снизится число поездок на работу на личном автомобиле в западных странах, что также замедлит восстановление спроса на нефть.

В начале сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть в 2020 г. может сократиться на 9‒10 млн баррелей в сутки.

В июне министр энергетики говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. – середине 2021 г. с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных