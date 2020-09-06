В Минэнерго оценили срок восстановления спроса на нефть
На восстановление спроса на нефть до уровня 2018‒2019 гг. потребуется два-три года, рассказал замминистра энергетики России Павел Сорокин в интервью «Российской газете». По его словам, в Минэнерго ожидали, что 90‒95% докризисного уровня спроса на нефть восстановится достаточно быстро, однако дальше восстановление замедлится.
В ведомстве рассчитывают на возобновление авиаперевозок и восстановление туристического потока, что составит 1‒3 млн баррелей в сутки спроса на нефть. Произойти это может при условии роста мировой экономики и потребления в странах Азии и Латинской Америки, добавил он.
Как считает Сорокин, в любом случае сократится объем бизнес-путешествий, переговоров и командировок, а также снизится число поездок на работу на личном автомобиле в западных странах, что также замедлит восстановление спроса на нефть.
В начале сентября министр энергетики России Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть в 2020 г. может сократиться на 9‒10 млн баррелей в сутки.
В июне министр энергетики говорил, что мировой рынок нефти может достичь баланса к концу 2020 г. – середине 2021 г. с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире. Новое соглашение ОПЕК+, подписанное 12 апреля, предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. С 1 августа участники сделки скорректировали условия, договорившись о смягчении параметров сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки до конца 2020 г.