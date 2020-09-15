Минтруд готов обсудить введение минимальной почасовой оплаты труда

В Минтруде рассказали, что сейчас зарплата работника, который полностью отработал месячную норму времени, должна быть не ниже МРОТа, а в северных регионах – не ниже МРОТа, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки. В пресс-службе подчеркнули, что применение МРОТа при расчете зарплаты обязательно, независимо от срока трудового договора и системы оплаты труда. Если сотрудник работал неполное рабочее время, зарплата должна быть начислена не ниже МРОТа, в пересчете на полную ставку за месяц.