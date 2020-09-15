Минтруд готов обсудить введение минимальной почасовой оплаты труда
Министерство труда и соцзащиты готово обсудить с профсоюзами и работодателями предложение ввести почасовой минимальный размер оплаты труда, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. При этом новое понятие должно дополнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и не снижать гарантии, установленные работникам», – говорится в сообщении.
В Минтруде рассказали, что сейчас зарплата работника, который полностью отработал месячную норму времени, должна быть не ниже МРОТа, а в северных регионах – не ниже МРОТа, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки. В пресс-службе подчеркнули, что применение МРОТа при расчете зарплаты обязательно, независимо от срока трудового договора и системы оплаты труда. Если сотрудник работал неполное рабочее время, зарплата должна быть начислена не ниже МРОТа, в пересчете на полную ставку за месяц.
Ранее газета «Известия» сообщила, что в России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда. Обсуждение этого предложения включили в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 гг. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) рассказали, что с таким предложением выступила сторона правительства.
Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 г. был увеличен до уровня МРОТа – с 8000 до 12 130 руб. Минимальный размер пособия увеличился в три раза – до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата в 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. 10 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что из-за напряженной ситуации на рынке труда необходимо продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы.