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Минтруд готов обсудить введение минимальной почасовой оплаты труда

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Министерство труда и соцзащиты готово обсудить с профсоюзами и работодателями предложение ввести почасовой минимальный размер оплаты труда, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. При этом новое понятие должно дополнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и не снижать гарантии, установленные работникам», – говорится в сообщении.

В Минтруде рассказали, что сейчас зарплата работника, который полностью отработал месячную норму времени, должна быть не ниже МРОТа, а в северных регионах – не ниже МРОТа, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки. В пресс-службе подчеркнули, что применение МРОТа при расчете зарплаты обязательно, независимо от срока трудового договора и системы оплаты труда. Если сотрудник работал неполное рабочее время, зарплата должна быть начислена не ниже МРОТа, в пересчете на полную ставку за месяц.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда. Обсуждение этого предложения включили в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 гг. В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) рассказали, что с таким предложением выступила сторона правительства.

Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 г. был увеличен до уровня МРОТа – с 8000 до 12 130 руб. Минимальный размер пособия увеличился в три раза – до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата в 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. 10 сентября президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что из-за напряженной ситуации на рынке труда необходимо продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы.

Ранее по теме: В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных