Спад промпроизводства в России замедлился

Промышленное производство в России в августе выросло на 2,9% в сравнении с июлем, при этом показатель упал на 7,2% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Падение промпроизводства в стране замедлилось, поскольку в июле оно сократилось на 8% год к году.