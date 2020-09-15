Спад промпроизводства в России замедлился
Промышленное производство в России в августе выросло на 2,9% в сравнении с июлем, при этом показатель упал на 7,2% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Падение промпроизводства в стране замедлилось, поскольку в июле оно сократилось на 8% год к году.
За январь – август показатель снизился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самый высокий спад промышленного производства в годовом выражении зафиксирован в отрасли добычи полезных ископаемых (11,8%), на втором месте отрасль водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (6,8%). Также существенно упала обрабатывающая промышленность – на 4,1%, а теплоэлектроэнергетика и газоснабжение снизились в августе на 3,6%.
В Минэкономразвития отмечают, что ухудшение динамики в августе наблюдалось в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, а также в производстве потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости.
Темпы роста выпуска легкой промышленности в августе снова перешли в отрицательную область (-2,4% г./г.) после двух месяцев позитивной динамики. Кроме того, в августе возобновилось падение производства легковых автомобилей (-30,0% г./г. после +3,9% г./г. в июле), которое происходит синхронно со снижением их продаж – минус 0,5% год к году в августе, по данным Ассоциации европейского бизнеса.