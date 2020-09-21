Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Как считают аналитики, опрошенные Reuters, на снижение стоимости ноябрьских фьючерсов повлияли данные о росте заболеваемости коронавирусом в мире, а также возможность возвращения ограничительных мер в ряде стран и, как следствие, снижение потребления. Кроме того, дополнительным фактором стало возможное повышение добычи в Ливии. В то же время для американской нефти сохраняется фактор роста благодаря приостановке добычи в Мексиканском заливе из-за серии ураганов.