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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

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Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) снизилась до $40,99 за баррель по состоянию на 18.34 мск, свидетельствуют данные площадки. Этого значения она достигла впервые с 8 сентября.

По состоянию на 19.28 мск цена Brent скорректировалась до $41,35. Ноябрьские фьючерсы техасской нефти WTI упали до $38,74 на 18.34 мск. Сейчас они торгуются на отметке $39,07. 

Как считают аналитики, опрошенные Reuters, на снижение стоимости ноябрьских фьючерсов повлияли данные о росте заболеваемости коронавирусом в мире, а также возможность возвращения ограничительных мер в ряде стран и, как следствие, снижение потребления. Кроме того, дополнительным фактором стало возможное повышение добычи в Ливии. В то же время для американской нефти сохраняется фактор роста благодаря приостановке добычи в Мексиканском заливе из-за серии ураганов.

Ниже $41 цена нефти марки Brent впервые с 30 июня опустилась 8 сентября из-за растущего пессимизма относительно восстановления спроса на топливо в мире. До этого, в течение двух месяцев, цена нефти росла, достигнув значения в $41 за баррель. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных