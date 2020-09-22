Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке НДД и НДПИ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Прошел первое чтение законопроект о корректировке НДД и НДПИ», ‒ говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, документ имеет целью «повысить эффективность взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых».
С предложением повысить с 2021 г. НДПИ в 3,5 раза на добычу руд и удобрений в середине сентября выступил Минфин. Эта инициатива должна коснуться добычи калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей, чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов) и железной руды. Таким образом, НДПИ вырастет для всех рудных ископаемых, кроме драгоценных камней, золота, угля и торфа.
В Минфине заверили, что рост НДПИ снизит рентабельность российских добывающих компаний не более чем на 2% и не приведет к значимым макроэкономическим последствиям. В то же время, считают в ведомстве, подобная мера обеспечит поступление в бюджет дополнительных 56 млрд руб. в год.