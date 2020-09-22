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Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке НДД и НДПИ

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на добавленный доход (НДД), сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. 

«Прошел первое чтение законопроект о корректировке НДД и НДПИ», ‒ говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, документ имеет целью «повысить эффективность взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых».

С предложением повысить с 2021 г. НДПИ в 3,5 раза на добычу руд и удобрений в середине сентября выступил Минфин. Эта инициатива должна коснуться добычи калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей, чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов) и железной руды. Таким образом, НДПИ вырастет для всех рудных ископаемых, кроме драгоценных камней, золота, угля и торфа.

В Минфине заверили, что рост НДПИ снизит рентабельность российских добывающих компаний не более чем на 2% и не приведет к значимым макроэкономическим последствиям. В то же время, считают в ведомстве, подобная мера обеспечит поступление в бюджет дополнительных 56 млрд руб. в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных