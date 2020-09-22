Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке НДД и НДПИ

В Минфине заверили, что рост НДПИ снизит рентабельность российских добывающих компаний не более чем на 2% и не приведет к значимым макроэкономическим последствиям. В то же время, считают в ведомстве, подобная мера обеспечит поступление в бюджет дополнительных 56 млрд руб. в год.