Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

При этом документ предусматривает перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим в 5%. Под него подпадают институциональные инвестиции, а также публичные компании, имеющие не менее 15% акций в свободном обращении и владеющие как минимум 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы в течение года. Также изменения не коснутся процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний и займов, предоставляемых иностранными банками.