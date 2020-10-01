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Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения

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Статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов и чрезвычайный и полномочный посол республики Мальта в РФ Пьер Клайв Аджус подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Согласно документу, налог на доход в виде дивидендов и процентов будет повышен до 15%. 

Мера направлена на избежание двойного налогообложения между Россией и Мальтой. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 г., чтобы его положения вступили в силу с начала 2021 г.

«Необходимость внесения изменений в соглашения продиктована экономической ситуацией как в России, так и в мире в целом, что требует концентрации финансовых ресурсов для обеспечения мер поддержки населения и экономики в условиях пандемии», — пояснили в Минфине.

При этом документ предусматривает перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим в 5%. Под него подпадают институциональные инвестиции, а также публичные компании, имеющие не менее 15% акций в свободном обращении и владеющие как минимум 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы в течение года. Также изменения не коснутся процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний и займов, предоставляемых иностранными банками. 

Ранее, 8 сентября, Россия подписала аналогичное соглашение с Кипром. Благодаря этому, по предварительным оценкам Минфина, российский бюджет получит 120–150 млрд руб.

Ранее по теме: Россия и Кипр договорились об изменении налогового соглашения

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных