Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов и чрезвычайный и полномочный посол республики Мальта в РФ Пьер Клайв Аджус подписали протокол об изменении налогового соглашения между странами, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Согласно документу, налог на доход в виде дивидендов и процентов будет повышен до 15%.
Мера направлена на избежание двойного налогообложения между Россией и Мальтой. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 г., чтобы его положения вступили в силу с начала 2021 г.
«Необходимость внесения изменений в соглашения продиктована экономической ситуацией как в России, так и в мире в целом, что требует концентрации финансовых ресурсов для обеспечения мер поддержки населения и экономики в условиях пандемии», — пояснили в Минфине.
При этом документ предусматривает перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим в 5%. Под него подпадают институциональные инвестиции, а также публичные компании, имеющие не менее 15% акций в свободном обращении и владеющие как минимум 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы в течение года. Также изменения не коснутся процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний и займов, предоставляемых иностранными банками.
Ранее, 8 сентября, Россия подписала аналогичное соглашение с Кипром. Благодаря этому, по предварительным оценкам Минфина, российский бюджет получит 120–150 млрд руб.