Правительство продлило мораторий на банкротства до начала 2021 года
Правительство продлило на три месяца — до 7 января 2021 г. мораторий на банкротство компаний из наиболее пострадавших отраслей по заявлению кредиторов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. При этом у компаний остается такое право при собственном заявлении о несостоятельности.
«Правительство приняло решение продлить ещё на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес», — говорится в стенограмме совещания, опубликованном на сайте кабмина.
Замминистра экономического развития Илья Торосов позже уточнил журналистам, что мораторий продлится до 7 января 2021 г. «Мы продлеваем мораторий на три месяца. Фактически до конца года, потому что потом будут [новогодние] праздники», — цитирует РБК замминистра.
Мораторий на банкротство был введен правительством 4 апреля в качестве меры поддержки бизнеса из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.