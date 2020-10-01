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Правительство продлило мораторий на банкротства до начала 2021 года

Ведомости

Правительство продлило на три месяца — до 7 января 2021 г. мораторий на банкротство компаний из наиболее пострадавших отраслей по заявлению кредиторов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. При этом у компаний остается такое право при собственном заявлении о несостоятельности. 

«Правительство приняло решение продлить ещё на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес», — говорится в стенограмме совещания, опубликованном на сайте кабмина. 

Замминистра экономического развития Илья Торосов позже уточнил журналистам, что мораторий продлится до 7 января 2021 г. «Мы продлеваем мораторий на три месяца. Фактически до конца года, потому что потом будут [новогодние] праздники», — цитирует РБК замминистра. 

Мораторий на банкротство был введен правительством 4 апреля в качестве меры поддержки бизнеса из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных