Правительство продлило мораторий на банкротства до начала 2021 года

«Правительство приняло решение продлить ещё на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Он будет действовать до начала января. Право на мораторий получат организации и индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, такие организации в период действия моратория смогут воспользоваться судебной рассрочкой и тем самым изменить сроки выполнения своих обязательств. Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес», — говорится в стенограмме совещания, опубликованном на сайте кабмина.