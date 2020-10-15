Макрон рассказал о роли Франции в принятии новых антироссийских санкций ЕС

«Мы провели расследования, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, эту попытку убийства. Мы охарактеризовали то, что было агрессией с использованием химического вещества. И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия», — сказал Макрон.