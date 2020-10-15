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Макрон рассказал о роли Франции в принятии новых антироссийских санкций ЕС

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Принятые санкции в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным активно продвигались Францией совместно с Германией, заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает RT.

«Мы провели расследования, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, эту попытку убийства. Мы охарактеризовали то, что было агрессией с использованием химического вещества. И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия», — сказал Макрон.

При этом он добавил, что по-прежнему верит в «путь прозрачного, но требовательного диалога с Россией», но не намерен отказываться от принципов, когда речь идет о химическом оружии.

15 октября ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ответит на санкции Евросоюза.

Ранее по теме: Захарова пообещала ответ на санкции ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных