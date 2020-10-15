Макрон рассказал о роли Франции в принятии новых антироссийских санкций ЕС
Принятые санкции в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным активно продвигались Францией совместно с Германией, заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает RT.
«Мы провели расследования, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, эту попытку убийства. Мы охарактеризовали то, что было агрессией с использованием химического вещества. И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия», — сказал Макрон.
При этом он добавил, что по-прежнему верит в «путь прозрачного, но требовательного диалога с Россией», но не намерен отказываться от принципов, когда речь идет о химическом оружии.
15 октября ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия ответит на санкции Евросоюза.