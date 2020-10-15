Захарова пообещала ответ на санкции ЕС
Россия ответит на санкции Евросоюза по ситуации с основателем ФБК Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Указанные шаги, как вы понимаете, не останутся без нашей должной реакции. В очередной раз призываем Евросоюз вернуться в международно-правовое русло, перестать делить государства на достойные и недостойные статуса геополитического партнера, сделать выбор в пользу стабильного и поступательного взаимодействия, а не обострения конфронтации», — сказала Захарова на брифинге.
15 октября ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. До 7 сентября он находился в коме. Обследовавшие его немецкие медики утверждают, что он был отравлен ядом из группы «Новичок». Так же говорят специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ. В России отравление Навального не подтвердили, поскольку врачи Омска, где он был госпитализирован, не нашли в его анализах следов яда.