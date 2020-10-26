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Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с сентября

Ведомости

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. На 17:01 мск цена европейской валюты составила 89,92 руб. 

Курс доллара также снизился на торгах и достиг значения в 76,06 руб. Это минимальный показатель с 22 сентября.

Курс евро постепенно снижается с 20 октября, доллара — с 16 октября, в то время как рубль укрепляется после ослабления в сентябре. Так, ранее, 29 сентября, цена европейской валюты впервые за четыре года превысила 93 руб.

Наблюдаемая волатильность стала следствием геополитических рисков, пояснила тогда главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. В частности, ослаблению российской валюты способствовали предстоящие выборы президента США, конфликт в Нагорном Карабахе, кризис в Белоруссии и отравление основателя ФБК Алексея Навального, сказала эксперт. Также Орлова добавила, что к концу года рубль может укрепиться до 70-75 руб. за доллар.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 23 октября также заявила, что текущая волатильность на рынках не угрожает финансовой стабильности России. Она отметила, что динамика курсов валют сопоставима с той, что была в 2018 г.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает укрепления курса рубля к концу текущего года.

Ранее по теме: Главный экономист «Альфа-банка» назвала условие роста курса евро до 100 рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных