Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с сентября
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 90 руб. впервые с 25 сентября, следует из данных Московской биржи. На 17:01 мск цена европейской валюты составила 89,92 руб.
Курс доллара также снизился на торгах и достиг значения в 76,06 руб. Это минимальный показатель с 22 сентября.
Курс евро постепенно снижается с 20 октября, доллара — с 16 октября, в то время как рубль укрепляется после ослабления в сентябре. Так, ранее, 29 сентября, цена европейской валюты впервые за четыре года превысила 93 руб.
Наблюдаемая волатильность стала следствием геополитических рисков, пояснила тогда главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. В частности, ослаблению российской валюты способствовали предстоящие выборы президента США, конфликт в Нагорном Карабахе, кризис в Белоруссии и отравление основателя ФБК Алексея Навального, сказала эксперт. Также Орлова добавила, что к концу года рубль может укрепиться до 70-75 руб. за доллар.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 23 октября также заявила, что текущая волатильность на рынках не угрожает финансовой стабильности России. Она отметила, что динамика курсов валют сопоставима с той, что была в 2018 г.
Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что ожидает укрепления курса рубля к концу текущего года.