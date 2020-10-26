Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с сентября

Наблюдаемая волатильность стала следствием геополитических рисков, пояснила тогда главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова. В частности, ослаблению российской валюты способствовали предстоящие выборы президента США, конфликт в Нагорном Карабахе, кризис в Белоруссии и отравление основателя ФБК Алексея Навального, сказала эксперт. Также Орлова добавила, что к концу года рубль может укрепиться до 70-75 руб. за доллар.