Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера
Изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе к расчету прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не гарантирует его ежегодного роста, следует из заключения Счетной палаты, опубликованного на сайте Госдумы.
«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении. Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в Счетной палате. По данным ведомства, в ряде регионов ПМП остается таким же, как и ранее. В частности, анализ показал, что в 18 субъектах страны размер ПМП в 2021 г. останется без изменений. При этом в 15 субъектах ПМП не будет меняться уже третий год.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минтруд представил на заседании правительства законопроект, согласно которому предлагается с 2021 г. рассчитывать прожиточный минимум (ПМ) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не как стоимость потребительской корзины, а как 44,2% медианного дохода в стране. То есть минимальный размер оплаты труда предлагалось приравнять к 42% средней зарплаты в России.
Сейчас МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года и не может уменьшаться. Если прожиточный минимум за II квартал года оказался ниже аналогичного показателя прошлого года, МРОТ остается на прежнем уровне. Прожиточный минимум пенсионера, по данным Минтруда, составит в 2021 г. в среднем 10 тыс. 22 руб.