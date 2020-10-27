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Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

Ведомости

Изменение подходов к расчету прожиточного минимума, в том числе к расчету прожиточного минимума пенсионера (ПМП), не гарантирует его ежегодного роста, следует из заключения Счетной палаты, опубликованного на сайте Госдумы.

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении. Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в Счетной палате. По данным ведомства, в ряде регионов ПМП остается таким же, как и ранее. В частности, анализ показал, что в 18 субъектах страны размер ПМП в 2021 г. останется без изменений. При этом в 15 субъектах ПМП не будет меняться уже третий год.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минтруд представил на заседании правительства законопроект, согласно которому предлагается с 2021 г. рассчитывать прожиточный минимум (ПМ) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не как стоимость потребительской корзины, а как 44,2% медианного дохода в стране. То есть минимальный размер оплаты труда предлагалось приравнять к 42% средней зарплаты в России. 

Сейчас МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года и не может уменьшаться. Если прожиточный минимум за II квартал года оказался ниже аналогичного показателя прошлого года, МРОТ остается на прежнем уровне. Прожиточный минимум пенсионера, по данным Минтруда, составит в 2021 г. в среднем 10 тыс. 22 руб.

Ранее по теме: Правительство одобрило законопроект об изменении расчета МРОТа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных