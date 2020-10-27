Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

«Изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении. Если ПМП в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в Счетной палате. По данным ведомства, в ряде регионов ПМП остается таким же, как и ранее. В частности, анализ показал, что в 18 субъектах страны размер ПМП в 2021 г. останется без изменений. При этом в 15 субъектах ПМП не будет меняться уже третий год.