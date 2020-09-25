Правительство одобрило законопроект об изменении расчета МРОТа
Правительство одобрило законопроект, в котором предлагается изменить систему расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба правительства.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минтруд представил на заседании правительства законопроект, согласно которому предлагается с 2021 г. рассчитывать прожиточный минимум не как стоимость потребительской корзины, а как 44,2% медианного дохода в стране. То есть минимальный размер оплаты труда предлагалось приравнять к 42% средней зарплаты в России.
Сейчас МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года и не может уменьшаться. Если прожиточный минимум за II квартал года оказался ниже аналогичного показателя прошлого года, МРОТ остается на прежнем уровне.
Прожиточный минимум рассчитывается за каждый квартал. Показатель используется также для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, также устанавливается прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.